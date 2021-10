F1, i progressi della Ferrari dal 2020. Ma non può bastare: per la Rossa conta solo vincere (Di giovedì 14 ottobre 2021) I primi 16 Gran Premi della stagione 2021 hanno messo in evidenza un notevole miglioramento da parte della Ferrari rispetto alla passata stagione in termini di performance e di risultati, tuttavia la scuderia di Maranello non vince una gara da oltre due anni e battagliare con la McLaren per il terzo posto nel campionato costruttori non può bastare. Dopo un 2020 disastroso, in cui la casa emiliana ha raccolto tre podi complessivi a dir poco rocamboleschi chiudendo mestamente al 6° posto nella graduatoria iridata riservata ai team, la stagione in corso ha riservato qualche soddisfazione in più ai tifosi della Rossa anche grazie all’apporto del nuovo arrivato Carlos Sainz. La nuova coppia di piloti Ferrari è forse la migliore dell’intera griglia ed è una ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) I primi 16 Gran Premistagione 2021 hanno messo in evidenza un notevole miglioramento da parterispetto alla passata stagione in termini di performance e di risultati, tuttavia la scuderia di Maranello non vince una gara da oltre due anni e battagliare con la McLaren per il terzo posto nel campionato costruttori non può. Dopo undisastroso, in cui la casa emiliana ha raccolto tre podi complessivi a dir poco rocamboleschi chiudendo mestamente al 6° posto nella graduatoria iridata riservata ai team, la stagione in corso ha riservato qualche soddisfazione in più ai tifosianche grazie all’apporto del nuovo arrivato Carlos Sainz. La nuova coppia di pilotiè forse la migliore dell’intera griglia ed è una ...

