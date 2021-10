È morto Gianluigi Gualtieri | volto storico del Tg5

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Si è spento a soli 59 annidel Tg5, dopo aver lottato per anni contro una brutta malattia. A dare l’annuncio è stato il direttore del telegiornale di Canale 5, Clemente Mimum: “Se n’è andato il nostro, un bravo giornalista, un carissimo amico, era al Tg5 fin dagli esordi. Mi-ci-mancherà moltissimo“, ha scritto sul suo account Twitter.è stato giornalista del Tg5 fin dal 1992, anno della sua nascita, al fianco di Enrico Mentana e Lamberto Sposini. Ha ricoperto il ruolo di conduttore e poi di caporedattore, ed è statodi diverse edizioni del telegiornale: dal Tg5 Mattina al Tg5 Flash, dal Tg5 Notte al Tg5 Minuti e al TG5 Mezza Sera. “È stato un ottimo giornalista e un collega che ...

Ultime Notizie dalla rete : morto Gianluigi

