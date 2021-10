Documenti falsi per incassare il reddito cittadinanza | 50 denunciati

Advertising

poliziadistato : Milano, percepivano il reddito di cittadinanza presentando documenti falsi, 50 persone denunciate dalla… - Agenzia_Ansa : Reddito di cittadinanza con documenti falsi, 50 persone denunciate. Sgominata dalla polizia una banda che inviava s… - MediasetTgcom24 : Dalla Romania a Milano per incassare il reddito cittadinanza con documenti falsi: 50 denunciati #milano… - kolemicos : RT @HoaraBorselli: Continua incessante il turismo del #redditodicittadinanza. Dalla #Romania a #Milano per incassare il sussidio con docume… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Reddito di cittadinanza con documenti falsi, 50 persone denunciate. Sgominata dalla polizia una banda che inviava stranie… -

Ultime Notizie dalla rete : Documenti falsi

... dall'Austria e dalla Germania per recarsi presso gli uffici postali milanesi al fine di ricevere la card, che ritiravano dietro presentazione difalsificati. outstream L'indagine, ...Video Facebook/Charly57 - Alberto Minichino Vedi Anche Reddito di cittadinanza con, ma non sanno parlare italiano: denunciati a Milano 50 percettori abusivi - VideoDocumenti falsifiscati di persone aventi titolo per il reddito di cittadinanza, ma attribuite a stranieri che lo esigevano per conto di una banda di imbroglioni scoperta dalla Polizia Oltre ad essere ...Un 26enne di Erchie è stato arrestato dai carabinieri nel Brindisino sulla base di un mandato di cattura europeo per aver sottratto circa 430.000 euro a tre cittadini tedeschi mandando loro e-mail di ...