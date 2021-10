Danza | al Teatro degli Arcimboldi la Scala danza Don Chisciotte

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Virtuosismo, energia e grandeur coreografica. ‘Don’ di Rudolf Nureyev, uno dei cavalli di battaglia della compagnia scaligera, torna finalmente in scena dopo tre anni dalle ultime rappresentazioni, per quattro recite, dal 29 al 31 ottobre, aldi Milano. Una splendida occasione per una serata di grande, in una Spagna affascinante, nei caldi colori dell’allestimento di Raffaele Del Savio e Anna Anni, tra danze di gitani, fandango, matadores, mulini a vento e il candore sospeso del giardino delle Driadi. Il direttore del Ballo Manuel Legris, profondo conoscitore e grande interprete delle coreografie di Nureyev, ha preparato personalmente quattro coppie di protagonisti. Ognuna delle recite dunque sarà una speciale occasione per applaudire ...