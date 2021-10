“Con un PAC NEF ti senti protetto”, Gruppo Cassa Centrale premia chi risparmia (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Con un PAC NEF ti senti protetto”: questo il titolo dell’iniziativa del Gruppo Cassa Centrale pensata per promuovere i numerosi vantaggi di una formula di investimento particolarmente apprezzata dai risparmiatori: il piano di accumulo (PAC) del fondo di investimento NEF. risparmiare, una sana abitudine – Il piano di accumulo (o PAC), prevedendo l’investimento a cadenza mensile in quote di un fondo comune di investimento, anche di piccoli importi, favorisce innanzitutto l’abitudine a risparmiare con metodo. Dal punto di vista finanziario, inoltre, il PAC consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in un’unica soluzione permettendo, a lungo termine, di ottenere una crescita più stabile e di trasformare in opportunità le fasi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Con un PAC NEF ti”: questo il titolo dell’iniziativa delpensata per promuovere i numerosi vantaggi di una formula di investimento particolarmente apprezzata daitori: il piano di accumulo (PAC) del fondo di investimento NEF.re, una sana abitudine – Il piano di accumulo (o PAC), prevedendo l’investimento a cadenza mensile in quote di un fondo comune di investimento, anche di piccoli importi, favorisce innanzitutto l’abitudine are con metodo. Dal punto di vista finanziario, inoltre, il PAC consente di ridurre il rischio legato ad un investimento in un’unica soluzione permettendo, a lungo termine, di ottenere una crescita più stabile e di trasformare in opportunità le fasi ...

