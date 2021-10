(Di giovedì 14 ottobre 2021) Per chiedere la sua rimozione è stata convocata la protesta a, vicino al Palazzo di Giustizia, sfociata in spari, esplosioni e violenze in cui sono morte sei persone

Advertising

andreastoolbox : Chi è Tareq Bitar, il giudice 'anti-corruzione' che indaga sull'esplosione al porto di Beirut - Rai News… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Tareq

Rai News

accusato di essere di parte dai movimenti Hezbollah e Amal. Scene di guerra a Beirut dove una manifestazione, organizzata da Hezbollah controBitar , il giudice incaricato delle indagini sull'eplosione al porto dell'agosto 2020, è finita nel sangue. In una nazione dove la rappresentanza politica è legata ai fragili equilibri tra ......del Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) e i membri della "Brigatabin ... Ciò desta la preoccupazione diteme che la loro presenza possa minare il cammino di transizione ...Per chiedere la sua rimozione è stata convocata la protesta a Beirut, vicino al Palazzo di Giustizia, sfociata in spari, esplosioni e violenze in cui sono morte sei persone ...