Buffy - L'ammazzavampiri, il quinto capitolo del reboot a fumetti da oggi in libreria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Buffy L'ammazzavampiri, il capolavoro di Joss Whedon, è tornata col reboot a fumetti pubblicato da saldaPress, che sta riscuotendo grande successo: ecco il titolo! Buffy - L'ammazzavampiri, il capolavoro di Joss Whedon, è tornata col quinto capitolo del reboot a fumetti pubblicato da saldaPress, che sta riscuotendo grande successo: il mondo di Buffy potrebbe crollare sotto il peso della verità? Willow è tornata a Sunnydale con un segreto che sembra riguardare Buffy e che potrebbe mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere su l'ammazzavampiri più famosa della Storia. Buffy inoltre potrebbe avere i giorni contati come cacciatrice. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)L', il capolavoro di Joss Whedon, è tornata colpubblicato da saldaPress, che sta riscuotendo grande successo: ecco il titolo!- L', il capolavoro di Joss Whedon, è tornata coldelpubblicato da saldaPress, che sta riscuotendo grande successo: il mondo dipotrebbe crollare sotto il peso della verità? Willow è tornata a Sunnydale con un segreto che sembra riguardaree che potrebbe mettere in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere su l'più famosa della Storia.inoltre potrebbe avere i giorni contati come cacciatrice. ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Buffy - L'ammazzavampiri, il quinto capitolo del reboot a fumetti da oggi in libreria… - CamillaCastiel1 : @PrimeVideoIT Buffy - L'ammazzavampiri ????? - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Serie tv, la guida ANSA allo streaming per non perdere i tesori nascosti, a cura del critico cin… - FE_ro_MO_ne : RT @Agenzia_Ansa: Serie tv, la guida ANSA allo streaming per non perdere i tesori nascosti, a cura del critico cinematografico Mario Sesti.… - Agenzia_Ansa : Serie tv, la guida ANSA allo streaming per non perdere i tesori nascosti, a cura del critico cinematografico Mario… -