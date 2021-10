Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Il sentiment è positivo dopo la buona chiusura dei mercati asiatici, con gli investitori che sperano in risultati trimestrali superiori alle attese, grazie alla ripresa dalla fase più acuta dalla pandemia. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,23%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,16%), raggiunge 81,37 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +109 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%. Tra i mercati del Vecchio Continente tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. Il sentiment è positivo dopo la buona chiusura dei mercati asiatici, con gli investitori che sperano in risultati trimestrali superiori alle attese, grazie alla ripresa dalla fase più acuta dalla pandemia. Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra undello 0,23%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,16%), raggiunge 81,37 dollari per barile. Avanza di poco lo spread, che si porta a +109 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%. Tra i mercati del Vecchio Continente tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza ...

