Boniek | «Agnelli mi tolse dallo Stadium per accontentare i tifosi che gli creavano problemi»

Sul Messaggero un'intervista a Zibì Boniek. Gli viene chiesto un parere su Juve-Roma. Risponde: «Roma mi ha stregato e infatti ho deciso di abitarci. A Torino ho trascorso tre anni straordinari, poi i rapporti sono diventati un po' tesi per la scelta di togliermi la stella allo stadio». Racconta la spiegazione che si è dato: «E' stata una mossa del presidente Andrea Agnelli per venire incontro a quella frangia di tifosi che gli creava problemi, visto che mi sono professato romanista. Io non ho mai offeso nessuno al di là di sostenere che una società importante come quella bianconera non aveva bisogno di dirigenti che l'aiutassero a vincere le partite fuori dal campo. Arriverà un giorno che Agnelli capirà che ha commesso un grande errore». Gli viene chiesto quali sono i compagni di squadra a cui è ...

