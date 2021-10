Attrezzatura da arrampicata, cosa serve e come sceglierla (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’arrampicata sportiva fino a un paio di decenni fa era un'attività elitaria, di nicchia, riservata soprattutto a coloro che abitavano in montagna. Oggi è invece praticata da un numero sempre maggiore di appassionati, merito delle palestre indoor sempre più numerose e attrezzate. Che l’arrampicata faccia bene ci siamo stancati di dirlo. Sotto tutti i punti di vista: motorio, psicologico, cardiovascolare, muscolare e molto altro. Che sia su una parete rocciosa o indoor, l’arrampicata fa bruciare 700 calorie l’ora, che si ci si allena ogni giorno significa bruciare mezzo chilo a settimana. A livello mentale praticare l'arrampicata rafforza l’autostima, così come la capacità di concentrazione, valutazione e risoluzione dei problemi. Non è certo finita qui. Se praticata con assiduità aumenta la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’sportiva fino a un paio di decenni fa era un'attività elitaria, di nicchia, riservata soprattutto a coloro che abitavano in montagna. Oggi è invece praticata da un numero sempre maggiore di appassionati, merito delle palestre indoor sempre più numerose e attrezzate. Che l’faccia bene ci siamo stancati di dirlo. Sotto tutti i punti di vista: motorio, psicologico, cardiovascolare, muscolare e molto altro. Che sia su una parete rocciosa o indoor, l’fa bruciare 700 calorie l’ora, che si ci si allena ogni giorno significa bruciare mezzo chilo a settimana. A livello mentale praticare l'rafforza l’autostima, cosìla capacità di concentrazione, valutazione e risoluzione dei problemi. Non è certo finita qui. Se praticata con assiduità aumenta la ...

Advertising

Sherpa07337944 : Per non sprecare aree di roccia attrezzando itinerari brutti e banali. #alpinismo #apertura #arrampicata… - AltriSpazi : Per non sprecare aree di roccia attrezzando itinerari brutti e banali. #alpinismo #apertura #arrampicata… -