Attentato alla sede Cgil nelle Marche, una molotov innescata e lasciata davanti all'ingresso con i dipendenti all'interno. Passante sventa ... (Di giovedì 14 ottobre 2021) JESI - molotov davanti alla sede della Cgil di Jesi alla vigilia dell'entrat in vigorev del green pass nelle sedi di lavoro. La strategia contro il sindacato non accenna a placarsi. Questa mattina, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 ottobre 2021) JESI -delladi Jesivigilia dell'entrat in vigorev del green passsedi di lavoro. La strategia contro il sindacato non accenna a placarsi. Questa mattina, ...

Advertising

Enzoa75 : RT @AzzurraBarbuto: Secondo Bernini,FI,il governo non deve cedere,altrimenti crescono i ricatti di chi ritiene il pass un attentato alla li… - biasbowie02 : l’attentato di xuxa alla nostra stabilità,,, - midnightsilvia : RT @intuslegens: Credo che #Puzzer sia un uomo immenso. Che non ci sia emergenza sanitaria, e un solo minuto in più di regole covid sia un… - VANTELEGEND : balla in tiny ma risulta comunque un attentato alla vita vestito in questo modo ?????????? che fatica questa vita da ta… - tralepagine : RT @intuslegens: Credo che #Puzzer sia un uomo immenso. Che non ci sia emergenza sanitaria, e un solo minuto in più di regole covid sia un… -