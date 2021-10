USA, inflazione settembre +0,4%, dato “core” +0,2%. Corre l’energia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aumenta, leggermente sopra le attese, l’inflazione negli Stati Uniti a settembre. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,4% su base mensile, leggermente sopra il +0,3% del consensus e il +0,3% di agosto. Su base annua, la crescita dell’inflazione è stata del 5,4%, superiore al +5,3% del mese precedente e atteso dal mercato. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla FED, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, uguale al consensus (+0,2%) e appena superiore al mese precedente (+0,1%). Il dato tendenziale attesta un aumento del 4%, anche in questo uguale alle aspettative. Il mese prima si era registrato un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aumenta, leggermente sopra le attese, l’negli Stati Uniti a. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,4% su base mensile, leggermente sopra il +0,3% del consensus e il +0,3% di agosto. Su base annua, la crescita dell’è stata del 5,4%, superiore al +5,3% del mese precedente e atteso dal mercato. Il “” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla FED, ha registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, uguale al consensus (+0,2%) e appena superiore al mese precedente (+0,1%). Iltendenziale attesta un aumento del 4%, anche in questo uguale alle aspettative. Il mese prima si era registrato un ...

Advertising

Fedal4ever92 : Però, inflazione USA oltre il 5%... Germania ai massimi dal 1993. Nel frattempo la Cina continua a 'macinare' numer… - DividendProfit : USA, inflazione settembre +0,4%, dato “core” +0,2%. Corre l’energia - fulviocortesi : Chi pensava che il 5% di Inflazione USA fosse il picco inflattivo..........sbagliava Another Brick in the Wall (Pi… - eToroItalia : Oggi si apre la stagione dei trimestrali USA con i risultati delle grandi banche?? Sul piano macroeconomico si atte… - cavicchioli : RT @moneypuntoit: ?? Inflazione USA sopra le stime a settembre ?? -