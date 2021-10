Simbolotto | estrazione del 12 ottobre 2021 | ecco i simboli vincenti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)è il nuovo gioco opzionale gratuito associato al Gioco del Lotto che prevede l’casuale di 5(su 45 disponibili) su una determinata ruota in promozione nel mese: per tutto il mese di settembre, ilè collegato alla ruota di Roma.del 1242 – Caffè 27 – Scala 40 – Quadro 35 – Uccello 28 – Ombrello Come si gioca Per giocare albasta includere nella propria giocata del Lotto/Lotto Più la ruota in promozione, identificata con la S di. Nel momento in cui si effettua la giocata, verrà assegnata in maniera gratuita e casuale una combinazione di 5. La giocata sulla ruota “Tutte” non prevede la partecipazione al ...