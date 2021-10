Serie A | le designazioni arbitrali dell’ottava giornata

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’AIA ha reso note ledi andata dellaA 2021/21: i dettagli La pausa per le Nazionali sta volgendo al termine e laA è pronta a tornare in campo. L’AIA ha reso noti i nomi di arbitri e assistenti delle dieci partite della prossima: SPEZIA – SALERNITANA Sabato 16/10 h. 15.00MARINIPASSERI – LOMBARDIIV: MAGGIONIVAR: VALERIAVAR: LO CICERO LAZIO – INTER Sabato 16/10 h. 18.00IRRATIPERROTTI – PALERMOIV: MANGANIELLOVAR: MAZZOLENIAVAR: PRETI MILAN – H. VERONA Sabato 16/10 h. 20.45PRONTERAMASTRODONATO – LANOTTEIV: PATERNAVAR: DI PAOLOAVAR: LONGO CAGLIARI – SAMPDORIA h. 12.30MARCHETTIDEI GIUDICI – GROSSIIV: MERAVIGLIAVAR: AURELIANOAVAR: VOLPI EMPOLI – ATALANTA h. 15.00SERRAROSSI M. – FIOREIV: ...

C - Girone C Nona Giornataarbitrali Foggia - Monopoli: Cascone (Salvalaglio - Ricciardi, Di Graci) Campobasso - Bari: Feliciani (Miniutti - Tinello, Frascaro) Catanzaro - Taranto: ...... i due assistenti e il quarto uomo per la partita tra Turris e Palermo, valida per la nona giornata del Girone C diC. Il match si giocherà domenica 17 ottobre alle 14.30. LE...Arbitro Juve Roma: designato il fischietto del match, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni dell’ottava giorna ...Designazioni Serie A ottava giornata: Juventus-Roma ad Orsato, Lazio-Inter a Irrati. Ecco tutte le designazioni di Gianluca Rocchi ...