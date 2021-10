Sassuolo | orrore in una villetta di Viale Marco Polo | il tragico epilogo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dramma nella notte in, centro della provincia di Modena, protagonisti una donna di 89 anni è due cani di razza Amstaff: l’anziana è stata sbranata Un drammatico fatto di cronaca è occorso nella tarda serata di ieri acentro di 38.000 abitanti in provincia di Modena. Protagonisti, loro malgrado, una anziana donna di 89 anni, Carla Gorzanelli, due cani di razza Amstaff ed una bambina, figlia dei proprietari dei due animali. —>>> Leggi anche Ventenne uccisa da un branco di cani randagi nei boschi I fatti. Sono circa le 21 inzona centrale dia poche centinaia di metri dal fiume Secchia quando la signora Gorzanelli in evidente stato confusionale ...

La tragedia è avvenuta a, comune in provincia di Modena. Carla Gorzanelli, questo il nome della vittima, è morta davanti agli occhi di una bambina, figlia del proprietario dell'abitazione. ...E' morta sbranata da due cani di razza Amstaff (American staffordshire terrier) una donna di 89 anni. E' successo ieri sera 12 ottobre a(in provincia di Modena). La donna, che era in stato confusionale, è entrata per sbaglio nel cortile di una villetta. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino, la vittima, Carla Gorzanelli,...Dramma nella notte a Sassuolo, i fatti sono accaduti in Viale Marco Polo dove una donna è stata sbranata da due cani Amstaff ...Stava cercando la madre nei dintorni quando ha visto l’auto della polizia. La donna abitava in via Cristoforo Colombo ed è morta ad alcune centinaia di metri da casa Dopo poco è giunto sul luogo della ...