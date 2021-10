Salone Libro Off, 300 appuntamenti in Piemonte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quest’anno la cultura esce dal Lingotto e approda in tutto il Piemonte, grazie al Salone Off. Sono più di 300 gli appuntamenti che dureranno fino a giovedì 21 ottobre. Incontri con autori, reading, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli, workshop sono solo alcune delle iniziative proposte per quest’anno. Salone Libro Off: le novità di quest’anno Il progetto di lettura Il Ballatoio- storie a domicilio è una delle novità proposte per l’edizione di quest’anno. Il progetto vuole riportare la letteratura nella vita quotidiana e vuole far diventare i libri un’occasione di scambio e di aggregazione tra condòmini. Il Salone Off riporterà anche spettacoli e reading sul palco. Per la prima volta verrà messo in scena L’Appello, racconto teatrale tratto dall’omonimo romanzo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Quest’anno la cultura esce dal Lingotto e approda in tutto il, grazie alOff. Sono più di 300 gliche dureranno fino a giovedì 21 ottobre. Incontri con autori, reading, proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli, workshop sono solo alcune delle iniziative proposte per quest’anno.Off: le novità di quest’anno Il progetto di lettura Il Ballatoio- storie a domicilio è una delle novità proposte per l’edizione di quest’anno. Il progetto vuole riportare la letteratura nella vita quotidiana e vuole far diventare i libri un’occasione di scambio e di aggregazione tra condòmini. IlOff riporterà anche spettacoli e reading sul palco. Per la prima volta verrà messo in scena L’Appello, racconto teatrale tratto dall’omonimo romanzo di ...

