Salernitana | si attendono buone notizie dall' infermieria

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lasi appresta a preparare la prossima gara di campionato contro lo Spezia e Fabrizio Castori deve fare i conti con diversi problemi di organico. Contro il Genoa si sono fermati per infortuni di differente natura ed entità, Lassana e Mamadou Coulibaly: il primo certamente salterà la gara del Picco e anche le successive per un problema muscolare che richiederà non meno di tre settimane di stop. Il secondo invece, è al lavoro per recuperare da un problema alla caviglia. Ieri, nella seduta svoltasi al Mary Rosy, i due centrocampisti insieme a Capezzi, anche lui in via di recupero dopo l’intervento chirurgico al menisco, si sono sottoposti a terapie, mentre gli altri ‘acciaccati’ Ruggeri e Gyomber hanno svolto lavoro atletico personalizzato. L’italiano non sarà pronto per sabato prossimo, mentre lo slovacco spera di farcela.