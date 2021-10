Regeni | domani al via processo per 007 egiziani

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si apreila carico dei quattro 007accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio, il ricercatore italiano morto in Egitto nel febbraio del 2016. Nella prima udienza,...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si apre domani il processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio Regen… - fanpage : #GiulioRegeni, al via domani il processo: il Governo si costituirà parte civile - Dan_skorpio87 : RT @AndreaPecchia1: Domani è un giorno importante. Sempre al fianco di @GiulioSiamoNoi #GiulioRegeni #Regeni #Verità PerGiulioRegeni #13ott… - FayezNoseir : RT @AndreaPecchia1: Domani è un giorno importante. Sempre al fianco di @GiulioSiamoNoi #GiulioRegeni #Regeni #Verità PerGiulioRegeni #13ott… - ilgraficomasche : RT @AndreaPecchia1: Domani è un giorno importante. Sempre al fianco di @GiulioSiamoNoi #GiulioRegeni #Regeni #Verità PerGiulioRegeni #13ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni domani

Si apreil processo a carico dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio di Giulio, il ricercatore italiano morto in Egitto nel febbraio del 2016. Nella prima udienza, ...Chiaro il riferimento alle vicende di Giulio(il processo per la morte del ricercatore italiano prenderà il via, 14 ottobre) e Patrick Zaki . A riportare le dichiarazioni di al Sisi ...Quattro agenti dei servizi segreti egiziani sotto accusa. Nella lista dei testimoni anche tutti i presidenti del consiglio italiani che si sono susseguiti dal 2016, anno della morte del giovane ricerc ...Domani, 14 ottobre 2021, parte il processo Giulio Regeni, il ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel febbraio 2016 ...