Rally, Evans all’attacco di Ogier in Spagna dopo il successo in Finlandia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Appuntamento da non perdere questo fine settimana in quel di Spagna, penultimo atto del FIA World Rally Championship. Lo spettacolo è assicurato tra le strade di Salou dopo la competizione in Finlandia che di fatto ha riaperto la lotta per un Mondiale che sembrava chiuso. Il gallese Elfyn Evans si è imposto tra i boschi di Jyväskylä, round che poteva già assegnare matematicamente il titolo al francese Sebastien Ogier. Quest’ultimo ha al momento 190 punti contro i 166 del britannico che ha ancora a disposizione ancora due eventi per ribaltare la classifica. Ricordiamo infatti che, dopo la tappa iberica su asfalto, resterà ancora da disputare la prova di Monza, la seconda nel Bel Paese. Evans può accorciare le distante sul teammate, una missione non ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Appuntamento da non perdere questo fine settimana in quel di, penultimo atto del FIA WorldChampionship. Lo spettacolo è assicurato tra le strade di Saloula competizione inche di fatto ha riaperto la lotta per un Mondiale che sembrava chiuso. Il gallese Elfynsi è imposto tra i boschi di Jyväskylä, round che poteva già assegnare matematicamente il titolo al francese Sebastien. Quest’ultimo ha al momento 190 punti contro i 166 del britannico che ha ancora a disposizione ancora due eventi per ribaltare la classifica. Ricordiamo infatti che,la tappa iberica su asfalto, resterà ancora da disputare la prova di Monza, la seconda nel Bel Paese.può accorciare le distante sul teammate, una missione non ...

