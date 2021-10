Per Apple gli store alternativi sono un problema di sicurezza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Foto: Pixabay)La linea Maginot di Apple nei confronti del sideloading è lunga esattamente 31 pagine. Potrebbero sembrare poche ma la densità di contenuti e numeri contro la possibilità che le vengano imposti in Europa app store alternativi al suo ufficiale ricorda il cemento armato. Il report Building a trusted ecosystem for millions of apps pubblicato oggi di fatto è una versione anabolizzata di quello dello scorso giugno. La tesi dell’azienda è che se la Commissione europea deciderà con il Digital markets act (Dma), la direttiva sui mercati digitali in discussione a Bruxelles, di imporre una gestione diversa della distribuzione delle app, per favorire la concorrenza, si metteranno a rischio milioni di consumatori. “Supportare il sideload tramite download diretti e app store di terze parti mutilerebbe la privacy e le ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Foto: Pixabay)La linea Maginot dinei confronti del sideloading è lunga esattamente 31 pagine. Potrebbero sembrare poche ma la densità di contenuti e numeri contro la possibilità che le vengano imposti in Europa appal suo ufficiale ricorda il cemento armato. Il report Building a trusted ecosystem for millions of apps pubblicato oggi di fatto è una versione anabolizzata di quello dello scorso giugno. La tesi dell’azienda è che se la Commissione europea deciderà con il Digital markets act (Dma), la direttiva sui mercati digitali in discussione a Bruxelles, di imporre una gestione diversa della distribuzione delle app, per favorire la concorrenza, si metteranno a rischio milioni di consumatori. “Supportare il sideload tramite download diretti e appdi terze parti mutilerebbe la privacy e le ...

