(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Specialmente in casa, ildelpunterà ancora su: Luperini e Dall'Oglio in seconda fila

Advertising

Mediagol : Palermo, Filippi sceglie la fantasia: il tecnico punta su Floriano, Fella e Silipo - tifosipalermoit : Filippi costretto a rivoluzionare un settore che dall’inizio del campionato è stato falcidiato da squalifiche e inf… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo: Filippi scopre nuove risorse, la panchina diventa un fattore' - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo, la panchina è un fattore: da Odjer a Soleri, quante alternative per Filippi - Mediagol : Palermo, verso la Turris: Accardi a Siviglia, Filippi spera in Almici e Silipo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Filippi

.... I rosanero contro i satanelli sono riusciti a portare a casa i tre punti, ma il segnale più importante è sicuramente quello legato all'ottima gara che hanno disputato gli uomini di. ...Giacomodeve fare i conti, tra squalifiche e infortuni, a tante assenze nel reparto ... Come riportato sul Giornale di Sicilia, ilrischia di dover rinunciare a Ivan Marconi : il ...La compagine di Giacomo Filippi affronta in trasferta la Turris nella nona giornata di Serie C. I rosanero sono reduci dalla bella vittoria contro il Foggia, i padroni di casa dalla sconfitta col Bari ...Specialmente in casa, il tecnico del Palermo punterà ancora su Floriano, Fella e Silipo: Luperini e Dall'Oglio in seconda fila ...