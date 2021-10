Pagamento Rdc ottobre 2021 | il calendario delle ricariche del sussidio

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche per quanto riguarda il mese di, l’accredito del reddito di cittadinanza, così come successo lo scorso mese e in quelli precedenti, sarà compiuto in anticipo: oltre a questo, alcune categorie degli aventi diritto a questa forma di, potrebbero ottenere altre, collegate ai mesi arretrati del cd. “assegno unico”. Come in molti sapranno, infatti, il bonus, previsto per aiutare le famiglie con figli a carico fino a 18 anni a partire dal primo luglio, può andare ad aggiungersi al reddito di cittadinanza. Le due misure sono dunque compatibili rta loro. Anche i percettori del bonus voluto fortemente dal M5s, quindi, possono richiedere ed ottenere l’assegno unico: proprio questo consentirà ad alcuni di essi di ricevere ben trenel mese ...

Vediamo quindi ora nel dettaglio di cosa si tratta, come funziona questo triplodisposto per i titolari dele quali sono i requisiti richiesti. Come funzionano le tre ricariche per il ...... la misura avrebbe anche dovuto garantire un reinserimento lavorativo dei percettori di, ma ... Di solito, ilavviene da parte dell' INPS il ventisettesimo giorno di ogni mese , secondo ...L’INPS conferma il triplo pagamento di ottobre per il reddito di cittadinanza con nuovi aumenti: ecco i fortunati che potranno ricevere gli importi più alti.Anche per il mese corrente Inps prevede di erogare in anticipo il Rdc, almeno per le famiglie che ricevono pure l'assegno unico ...