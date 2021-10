Nube tossica su Napoli, incendio in una fabbrica di plastica ad Airola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nube tossica Napoli - Una nuvola nera sta ricoprendo Napoli in questi minuti. No, non c'entra il meteo purtroppo. La Nube, ad alto contenuto tossico, che sta ricoprendo la città è la conseguenza di un incendio scoppiato ad Airola, nel Sannio, dove le fiamme sono divampate in un deposito della Sepa, un'azienda di produzione di componentistica in plastica per l'automotive. Per ora - come si legge attraverso l'edizione online del Il Mattino - non si è ancora compreso quali siano le cause che hanno portato all'incendio. Le fiamme hanno prodotto una Nube di fumo che ha attraversato tutta la zona sannita, ricoprendo anche gran parte del casertano. Anche da Napoli la nuvola tossica ora è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021)- Una nuvola nera sta ricoprendoin questi minuti. No, non c'entra il meteo purtroppo. La, ad alto contenuto tossico, che sta ricoprendo la città è la conseguenza di unscoppiato ad, nel Sannio, dove le fiamme sono divampate in un deposito della Sepa, un'azienda di produzione di componentistica inper l'automotive. Per ora - come si legge attraverso l'edizione online del Il Mattino - non si è ancora compreso quali siano le cause che hanno portato all'. Le fiamme hanno prodotto unadi fumo che ha attraversato tutta la zona sannita, ricoprendo anche gran parte del casertano. Anche dala nuvolaora è ...

