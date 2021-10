«NCIS» | Mark Harmon lascia dopo 19 stagioni

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La notizia circolava da mesi, ma avevamo deciso di lasciarla correre perché il pensiero di vedere NCIS senza Mark Harmon era molto simile alla prospettiva di mangiare un cioccolatino senza il ripieno. Eppure la profezia si è avverata e, dopo ben 18 stagioni, Leroy Jethro Gibbs è ufficialmente uscito di scena. È successo nel quarto episodio della diciannovesima stagione di NCIS in onda su CBS, quando, al termine di un caso in Alaska, Gibbs ha comunicato all’agente speciale Timothy McGee (Sean Murray) e al direttore dell’Ncis Vance (Rocky Carroll) che sarebbe restato fuori a tempo indeterminato. L’abbraccio tra Gibbs e McGee prima dei titoli di coda ha, di fatto, messo fine a un capitolo televisivo durato quasi vent’anni che gli spettatori faranno fatica a metabolizzare fino in fondo. https://twitter.com/NCIS_CBS/status/1447743824726532101

Advertising

SkyTG24 : Mark Harmon lascia NCIS dopo 18 anni - FilmNewsItaly : Mark Harmon dice addio a NCIS dopo 18 anni - ily_oneddxx : RT @SkyTG24: Mark Harmon lascia NCIS dopo 18 anni - infoitcultura : NCIS: Mark Harmon dice addio alla serie dopo diciannove stagioni - infoitcultura : Clamoroso: Mark Harmon lascia NCIS dopo oltre 18 stagioni -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Mark

Dopo l' addio diHarmonovviamente proseguirà e avrà un ricambio di personaggi ma vedrà anche la permanenza di alcuni dei volti delle scorse stagioni.L'addio del personaggio è arrivato dopo la quarta puntata della stagione diciannove. L'attore continuerà a far parte della produzione esecutiva di uno degli show più longevi d'AmericaNcis 19, quando esce in Italia? L’uscita di Mark Harmon da Ncis è sì la più clamorosa, ma è solo l’ultima di una lunga serie, come spesso accade nelle serie tv longeve. Il quarto episodio di Ncis 19, ...Negli ultimi dieci minuti dell’episodio, inoltre, Gibbs e McGee vanno a pescare insieme, momento che permette all’agente di condividere qualche importante consiglio:. Devi trovare il tuo ritmo, non il ...