Musica in lutto, addio alla cantante. Morta a 22 anni, mistero sulla sua scomparsa: “Non è giusto” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) lutto nel mondo della Musica per la prematura scomparsa della cantante. Aveva solo 22 anni e lo scorso anno aveva debuttato con l’album di esordio riscuotendo un ottimo successo nella scena hip hop e R&B. La causa del decesso non è stata ancora resa nota, ma sembra che la cantante sia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Sui social l’amica e collega Bhad Barbie, il cui vero nome è Danielle Peskowitz Bregoli, l’ha ricordata con un post sul suo account Instagram: “Questo non sembra nemmeno reale. – ha scritto la cantante – Passavo quasi tutti i giorni con te. Mi hai insegnato tante cose. Sei la mia ispirazione per molte cose (capelli, unghie, stile, ecc.), mia sorella maggiore. Mi mancherai tantissimo”. Tantissimi i commenti sotto al post di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)nel mondo dellaper la prematuradella. Aveva solo 22e lo scorso anno aveva debuttato con l’album di esordio riscuotendo un ottimo successo nella scena hip hop e R&B. La causa del decesso non è stata ancora resa nota, ma sembra che lasia rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Sui social l’amica e collega Bhad Barbie, il cui vero nome è Danielle Peskowitz Bregoli, l’ha ricordata con un post sul suo account Instagram: “Questo non sembra nemmeno reale. – ha scritto la– Passavo quasi tutti i giorni con te. Mi hai insegnato tante cose. Sei la mia ispirazione per molte cose (capelli, unghie, stile, ecc.), mia sorella maggiore. Mi mancherai tantissimo”. Tantissimi i commenti sotto al post di ...

Advertising

News24Italy : #Mondo della musica in lutto, è morto il jazzista Enzo Carpentieri - infoitcultura : Mondo della musica in lutto, è morto il jazzista Enzo Carpentieri - infoitcultura : Lutto nel mondo della musica: Padova piange il jazzista Carpentieri - Swiso49er : RT @laregione: Musica irlandese in lutto: addio a Paddy Moloney dei Chieftains - laregione : Musica irlandese in lutto: addio a Paddy Moloney dei Chieftains -

Ultime Notizie dalla rete : Musica lutto Lutto per Morgan: è morto l'amico Max Quinque Morgan: il lutto Il fotografo Max Quinque, artista poliedrico che aveva collaborato anche con i ... si è occupato di moda e pubblicità e collaborato con alcuni dei personaggi più influenti della musica ...

Lutto nel mondo della musica: Padova piange il jazzista Carpentieri PADOVA - Lutto nel mondo della musica veneta. Enzo Carpentieri, celebre batterista jazz padovano di 62 anni, è morto nella notte tra lunedì e martedì. Artista di livello internazionale, era considerato un ...

Lutto nel mondo della musica: Padova piange il jazzista Carpentieri ilgazzettino.it Lutto nel mondo della musica: Padova piange il jazzista Carpentieri «Enzo Carpentieri se n'è andato così, all'improvviso - scrive il Centro d'Arte Padova - E noi siamo in lacrime. utto nel mondo della musica veneta. Non solo sapiente batterista, ma musicista a tutto t ...

Mondo della musica in lutto, è morto il jazzista Enzo Carpentieri Siamo tutti appesi ad un filo, ma questo dolore ci coglie impreparati e per questo è più intenso che mai» Perchè Enzo era solare, una persona che diceva sì alla vita, qualsiasi sfumatura essa propones ...

Morgan: ilIl fotografo Max Quinque, artista poliedrico che aveva collaborato anche con i ... si è occupato di moda e pubblicità e collaborato con alcuni dei personaggi più influenti della...PADOVA -nel mondo dellaveneta. Enzo Carpentieri, celebre batterista jazz padovano di 62 anni, è morto nella notte tra lunedì e martedì. Artista di livello internazionale, era considerato un ...«Enzo Carpentieri se n'è andato così, all'improvviso - scrive il Centro d'Arte Padova - E noi siamo in lacrime. utto nel mondo della musica veneta. Non solo sapiente batterista, ma musicista a tutto t ...Siamo tutti appesi ad un filo, ma questo dolore ci coglie impreparati e per questo è più intenso che mai» Perchè Enzo era solare, una persona che diceva sì alla vita, qualsiasi sfumatura essa propones ...