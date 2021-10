LIVE Giro del Veneto 2021 in DIRETTA: forte andatura in gruppo, distacco dai fuggitivi sceso a 2’20” prima del circuito di Rovoloni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 14:44 Completate le prime due ore di corsa. Media di 42.3 km/h quando mancano 85 km all’arrivo. 14:41 gruppo ora tirato dagli uomini dell’Astana di Alexey Lutsenko. La formazione del kazako e la UAE di Trentin si stanno occupando di rientrare sulla fuga. 14:39 Il circuito da affrontare è lungo 21.3 km e verrà affrontato due volte dal gruppo, che ne uscirà al terzo passaggio su Rovoloni quando mancheranno 27 km alla fine della gara. 14:35 Ricordiamo che il gruppo di testa è formato da 8 corridori: Marco Grendene (Beltrami-TSA-Tre Colli) Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega) Niccolò Salvietti (MGK) Luka Pajek (Hrinkow Advarics Cycleang) Davide Bais (Eolo–Kometa) Simone Bevilacqua (Vini Zabù) Matteo Baseggio (General Store Essegibi F.lli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:44 Completate le prime due ore di corsa. Media di 42.3 km/h quando mancano 85 km all’arrivo. 14:41ora tirato dagli uomini dell’Astana di Alexey Lutsenko. La formazione del kazako e la UAE di Trentin si stanno occupando di rientrare sulla fuga. 14:39 Ilda affrontare è lungo 21.3 km e verrà affrontato due volte dal, che ne uscirà al terzo passaggio suquando mancheranno 27 km alla fine della gara. 14:35 Ricordiamo che ildi testa è formato da 8 corridori: Marco Grendene (Beltrami-TSA-Tre Colli) Giacomo Garavaglia (Work Service Dynatek Vega) Niccolò Salvietti (MGK) Luka Pajek (Hrinkow Advarics Cycleang) Davide Bais (Eolo–Kometa) Simone Bevilacqua (Vini Zabù) Matteo Baseggio (General Store Essegibi F.lli ...

