(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si parlerebbe addirittura di accordo già trovato, con Suning pronta a cedereal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita per una cifra intorno al miliardo di euro. L’indiscrezione è stata riportata nell’edizione odierna del quotidiano. Si parla di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici deled alcuni emissari, L'articolo

Advertising

MomentiCalcio : Il quotidiano #Libero: i Sauditi sull’Inter con 1 miliardo pronto per #Suning - sportli26181512 : #Governance #Notizie Libero: i sauditi puntano l’Inter, 1 mld sul piatto: Si parlerebbe addirittura di accordo già… - manuwes123 : RT @90ordnasselA: “Le contrattazioni tra sauditi e cinesi sarebbero durate parecchi mesi, prima dell’accelerata delle ultime settimane. And… - MentalitNeroaz1 : Libero: I Sauditi fanno vacillare Zhang. Sul piatto 1 miliardo per l'Inter. #inter #forzainter #Pif - al29751 : @_SimoTarantino @suning Titolo di libero quando sarà ufficiale: COMANDANO I SAUDITI! -

Ultime Notizie dalla rete : Libero sauditi

L'indiscrezione: Inter a Pif per un miliardo di euro È il quotidianoa lanciare l'...Si sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell' Inter ed alcuni emissari,...Ha del clamoroso l'indiscrezione lanciata oggi (13 ottobre, ndr) dal quotidiano. I ...sussurra di un incontro avvenuto a settembre a Milano tra i vertici dell'Inter ed alcuni emissari, ...Il giornale in edicola questa mattina scrive che si parlerebbe addirittura di accordo già trovato, con Suning pronta a cedere l’Inter al Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita per una cifra ...Secondo quanto riportato da 'Libero' la proprietà cinese dell'Inter avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il fondo PIF, che gravita attorno alla famiglia reale saudita ed è appena entrato nel cal ...