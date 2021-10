Lega Calcio francese contro l’idea Mondiale ogni due anni: “La competizione va preservata, non banalizzata” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Lega Calcio francese ha emesso un comunicato in cui esprime il proprio parere negativo sull’idea della FIFA di far disputare il Mondiale ogni due anni: “Senza previa consultazione, la FIFA vuole prendere una decisione che è nel suo esclusivo interesse e il cui impatto è irrimediabilmente negativo per i campionati nazionali e i club come datori di lavoro dei giocatori – si legge in una nota sul sito ufficiale – Questo progetto prevedere anche l’allungamento dei periodi internazionali che interromperebbero notevolmente la serie dei campionati nazionali e farebbero perdere interesse ai tifosi. Lo sviluppo del Calcio non passa solo attraverso i Mondiali ma anche e soprattutto poggia sui campionati nazionali. Pertanto sarebbe preferibile che la FIFA ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha emesso un comunicato in cui esprime il proprio parere negativo suldella FIFA di far disputare ildue: “Senza previa consultazione, la FIFA vuole prendere una decisione che è nel suo esclusivo interesse e il cui impatto è irrimediabilmente negativo per i campionati nazionali e i club come datori di lavoro dei giocatori – si legge in una nota sul sito ufficiale – Questo progetto prevedere anche l’allungamento dei periodi internazionali che interromperebbero notevolmente la serie dei campionati nazionali e farebbero perdere interesse ai tifosi. Lo sviluppo delnon passa solo attraverso i Mondiali ma anche e soprattutto poggia sui campionati nazionali. Pertanto sarebbe preferibile che la FIFA ...

Advertising

SkySport : Assemblea Lega Serie A: verso il divieto d'ingresso in tutti gli stadi per i razzisti #SkySport #SerieA #SkySerieA - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALI - La Lega francese risponde alla FIFA: 'La Coppa del Mondo è un patrimonio che non va banalizzato' https://t.c… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - La Lega francese risponde alla FIFA: 'La Coppa del Mondo è un patrimonio che non va banalizzato' https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - La Lega francese risponde alla FIFA: 'La Coppa del Mondo è un patrimonio che non va banalizzato' https://t.c… - napolimagazine : MONDIALI - La Lega francese risponde alla FIFA: 'La Coppa del Mondo è un patrimonio che non va banalizzato' -