Lazio | Sergej Milinkovic-Savic bestia nera dell' Inter

Sergej Milinkovic-Savic ha segnato quattro gol contro l'Inter in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A – il prossimo sarà il suo 50° gol con la maglia della Lazio, contando tutte le competizioni. Il prossimo sarà il 250° gol segnato dall'Inter contro la Lazio in Serie A: i biancocelesti hanno incassato più reti solamente contro la Juventus nel massimo campionato (275). La Lazio ha vinto solamente due delle ultime 10 partite di Serie A contro l'Inter (2N, 6P): dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra i biancocelesti hanno ottenuto meno successi (minimo tre sfide nel periodo). Dopo una serie di quattro successi consecutivi in casa contro l'Inter, la ...

