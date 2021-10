Insigne MLS, l’agente smentisce: «Nessuna trattativa, discusso di immobili…» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) l’agente di Insigne Lorenzo Pisacane ha smentito qualsiasi tipo di trattativa con dirigenti della MLS Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ai microfoni de Il Mattino ha voluto smentire le voci su un ipotetico incontro con alcuni dirigenti della MLS per trattare il capitano del Napoli. Nessuna trattativa – «Abbiamo avuto solamente un incontro per discutere di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)diLorenzo Pisacane ha smentito qualsiasi tipo dicon dirigenti della MLS Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo, ai microfoni de Il Mattino ha voluto smentire le voci su un ipotetico incontro con alcuni dirigenti della MLS per trattare il capitano del Napoli.– «Abbiamo avuto solamente un incontro per discutere di possibili investimenti immobiliari di Lorenzo negli Stati Uniti. Di altro non abbiamo parlato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

