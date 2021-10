Insigne, l'ex agente: "Purtroppo succederà, i tifosi devono accettarlo" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne. Napoli di Osimhen o di Insigne? "Non esiste il "Napoli di". Solo in una caso l'ho visto: con Maradona. Chiaramente ci sono calciatori che in un momento particolare danno di più. Osimhen sta dando qualcosa di più dal punto di vista realizzativo ma non si prescinde dagli altri". Rinnovo Insigne? "Credo che il mercato italiano debba capire che qualche rapporto si può interrompere a scadenza. In Italia pare si faccia più fatica a capirlo. Non penso che la cosa vada a inficiare l'ambiente, a meno che non lo si faccia artatamente. Faccio un esempio più vicino a noi: non mi sembra che l'ambiente Milan sia stato minato dalla vicenda Donnarumma. La squadra è andata in Champions, facendo forse anche ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Ottaiano, exdi Lorenzo. Napoli di Osimhen o di? "Non esiste il "Napoli di". Solo in una caso l'ho visto: con Maradona. Chiaramente ci sono calciatori che in un momento particolare danno di più. Osimhen sta dando qualcosa di più dal punto di vista realizzativo ma non si prescinde dagli altri". Rinnovo? "Credo che il mercato italiano debba capire che qualche rapporto si può interrompere a scadenza. In Italia pare si faccia più fatica a capirlo. Non penso che la cosa vada a inficiare l'ambiente, a meno che non lo si faccia artatamente. Faccio un esempio più vicino a noi: non mi sembra che l'ambiente Milan sia stato minato dalla vicenda Donnarumma. La squadra è andata in Champions, facendo forse anche ...

