I due fronti caldi che minacciano la Cina (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Cina deve fare i conti con due nodi spinosissimi, due dispute che potrebbero teoricamente trasformarsi in conflitti armati. Il primo riguarda il braccio di ferro tra Pechino e Nuova Delhi sui confini contesi tra i rispettivi stati, una storia vecchissima, mai risolta e che, di tanto in tanto, riemerge fomentata dalle tensioni internazionali. Il InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ladeve fare i conti con due nodi spinosissimi, due dispute che potrebbero teoricamente trasformarsi in conflitti armati. Il primo riguarda il braccio di ferro tra Pechino e Nuova Delhi sui confini contesi tra i rispettivi stati, una storia vecchissima, mai risolta e che, di tanto in tanto, riemerge fomentata dalle tensioni internazionali. Il InsideOver.

Advertising

oceanidisogni : Io e la tl proprio su due fronti differenti per quanto riguarda amici - GiovanniTarchi : RT @moussedisalmone: @giangoSGV @2631925 Un po' tardi pero' per capire di aver appoggiato una cazzata. Comunque vada finira' male. Ci sono… - moussedisalmone : @giangoSGV @2631925 Un po' tardi pero' per capire di aver appoggiato una cazzata. Comunque vada finira' male. Ci so… - Sakurauchi_Hime : RT @simabastaroghi: @guidop1967 @QLexPipiens @SacconiPaolo @matteorenzi Le due cose, dittatura e vaccini, non sono inscindibili, la prima p… - egos23 : RT @CostanzaRdO: Inquietante su due fronti. Uno, che non si pensi a rendere gratis o quasi i test di gravidanza per le giovanissime. Due, p… -

Ultime Notizie dalla rete : due fronti Russia - USA: i colloqui sulla stabilità strategica non producono risultati ... sebbene le parti siano rimaste ferme sulle proprie posizioni, che differiscono su più fronti. È ...che si è aggiunta ad una più ampia serie di questioni chiave nelle relazioni bilaterali dei due Paesi. ...

Atalanta, Sportiello: 'Da Empoli recuperiamo punti' ... portiere di riserva dell'Atalanta che probabilmente domenica dovrà prendere il posto di Juan Musso, impegnato con l'Argentina fino a venerdì, parla del prossimo tour de force sui due frontI. "I ...

Prove di futuro: Ferrari su due fronti, onorare la stagione e progettare il 2022 a Maranello La Stampa Atalanta: Sportiello, da Empoli recuperiamo punti "Ci attende un mese duro e significativo con Empoli e Manchester United al rientro dalla sosta: dobbiamo recuperare qualche punticino perso per strada". (ANSA) ...

Green pass, ecco i fronti ancora aperti A tre giorni dall’obbligo sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Le regioni non garantiscono i test che saranno necessari ...

... sebbene le parti siano rimaste ferme sulle proprie posizioni, che differiscono su più. È ...che si è aggiunta ad una più ampia serie di questioni chiave nelle relazioni bilaterali deiPaesi. ...... portiere di riserva dell'Atalanta che probabilmente domenica dovrà prendere il posto di Juan Musso, impegnato con l'Argentina fino a venerdì, parla del prossimo tour de force sui. "I ..."Ci attende un mese duro e significativo con Empoli e Manchester United al rientro dalla sosta: dobbiamo recuperare qualche punticino perso per strada". (ANSA) ...A tre giorni dall’obbligo sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Le regioni non garantiscono i test che saranno necessari ...