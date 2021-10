Green Pass, gli italiani si scatenano sul web: oltre sette milioni le reazioni. Crolla il gradimento di Draghi e Letta (video) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli scontri avvenuti nel pomeriggio del 9 ottobre a Roma, e l’entrata in vigore il 15 ottobre del provvedimento che renderà obbligatorio il possesso del Green Pass sul luogo di lavoro, hanno riacceso in rete il dibattito sulla certificazione verde, monopolizzando di fatto le conversazioni degli italiani. Dal 1° ottobre all’11 ottobre, infatti, sono state oltre 1,53 milioni le conversazioni in rete sul tema, che hanno prodotto 7,26 milioni di interazioni. Il picco massimo è stato raggiunto proprio il 10 ottobre (872mila pubblicazioni), giorno successivo ai violenti scontri di Roma, che hanno visto peraltro l’assalto alla sede della Cgil. Al centro delle conversazioni degli utenti non solo quanto successo nella Capitale, ma soprattutto tutte le preoccupazioni per la possibile perdita del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli scontri avvenuti nel pomeriggio del 9 ottobre a Roma, e l’entrata in vigore il 15 ottobre del provvedimento che renderà obbligatorio il possesso delsul luogo di lavoro, hanno riacceso in rete il dibattito sulla certificazione verde, monopolizzando di fatto le conversazioni degli. Dal 1° ottobre all’11 ottobre, infatti, sono state1,53le conversazioni in rete sul tema, che hanno prodotto 7,26di interazioni. Il picco massimo è stato raggiunto proprio il 10 ottobre (872mila pubblicazioni), giorno successivo ai violenti scontri di Roma, che hanno visto peraltro l’assalto alla sede della Cgil. Al centro delle conversazioni degli utenti non solo quanto successo nella Capitale, ma soprattutto tutte le preoccupazioni per la possibile perdita del ...

