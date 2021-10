Gf Vip 6 | Il bicchiere della discordia fa nascere una nuova alleanza | ecco tra chi

Leggi su ck12

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ennesimo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge nella Casa di Cinecittà del GF Vip 6 fauna, quella tra la soubrette e Sophie Codegoni. Il motivo dell’accordo. E alla fine il copione scritto da Fabrizio Corona per la partecipazione di Sophie Codegoni alla sesta edizione del Grande Fratello Vip sembra prendere davvero corpo.come. La sera di martedì 12 ottobre nella casa di Cinecittà accade un fatto strano che non mancherà di sviluppare i propri effetti per il resto del reality show. Gli autori decidono di coinvolgere i concorrenti in una gara. Chi perde vede ridurre il budget settimanale per la spesa. Una questione di sopravvivenza. La gara è una versione tecnologica del ruba bandiera. Si viene chiamati dall’altoparlante e si corre in giardino a premere un tasto. Chi ...