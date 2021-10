Federico Salvatore, il dramma della moglie: “Provo a rimanere lucida” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Federico Salvatore è stato colpito da un’emorragia cerebrale. La moglie del cantautore e cabarettista napoletano ha aggiornato i fan sul suo stato di salute. Federico Salvatore (Facebook)Momento difficile per la famiglia di Federico Salvatore. Il cantautore partenopeo è stato colpito da un’emorragia cerebrale. L’artista è stato ricoverato immediatamente all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Il cantante, diventato popolare dopo la sua partecipazione al 46° Festival di Sanremo con il brano Sulla porta, scritto insieme a Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati, era pronto per uscire con il nuovo progetto discografico “Azz… 25 anni dopo”. Chi è Federico Salvatore: età, carriera, biografia Nome: Federico ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Ladel cantautore e cabarettista napoletano ha aggiornato i fan sul suo stato di salute.(Facebook)Momento difficile per la famiglia di. Il cantautore partenopeo è stato colpito da un’emorragia cerebrale. L’artista è stato ricoverato immediatamente all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Il cantante, diventato popolare dopo la sua partecipazione al 46° Festival di Sanremo con il brano Sulla porta, scritto insieme a Giancarlo Bigazzi e Giuseppe Dati, era pronto per uscire con il nuovo progetto discografico “Azz… 25 anni dopo”. Chi è: età, carriera, biografia Nome:...

