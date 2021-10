F1 | Laurent Mekies | “La Ferrari sta crescendo grazie ai piloti | sono nel cuore del progetto”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un quarto e un ottavo posto:stati questi i risultati dell’ultimo GP di F1 in Turchia della. Riscontri da non entusiasmare, ma da interpretare in relazione al rendimento della corsa. La Rossa, infatti,agli aggiornamenti sul motore ha messo in mostra una grande velocità che ha visto il monegasco Charles Leclerc in lizza addirittura per il successo della corsa di Istanbul e lo spagnolo Carlos Sainz prodursi in una grande rimonta dall’ultima posizione in griglia. Ricordiamo che l’iberico era partito così indietro per la penalità ricevuta in conseguenza della sostituzione dell’intero pacchetto della power unit. Ha voluto puntare al bersaglio grosso la scuderia di Maranello, ma il rischio non è valso quello che si sperava e Leclerc non ha trovato il podio anche per un rendimento delle gomme intermedie non all’altezza. ...