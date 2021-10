Edoardo Erba: “Il mio testo teatrale per ‘Muratori’ dal romanesco passa ora al napoletano” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nasce in italiano, cresce in romanesco e ora passa, senza invecchiare, al napoletano. E’ la storia linguistica del testo per ‘Muratori’ scritto da Edoardo Erba, che sarà in scena dal 19 al 24 ottobre alla Sala Umberto di Roma – protagonisti Massimo De Matteo, Francesco Procopio e Angela De Matteo diretti da Peppe Miale – per la prima volta in versione partenopea, dopo averne conosciuta anche una friulana. Racconta lo scrittore: “Il testo di ‘Muratori’ è nato in italiano e a me pareva bello così; ma lo lesse il critico teatrale Franco Quadri e mi disse che il testo era ottimo ma la lingua non andava, rendeva poco credibili i personaggi e si adattava meglio un dialetto o almeno una forte cadenza ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nasce in italiano, cresce ine ora, senza invecchiare, al. E’ la storia linguistica delperscritto da, che sarà in scena dal 19 al 24 ottobre alla Sala Umberto di Roma – protagonisti Massimo De Matteo, Francesco Procopio e Angela De Matteo diretti da Peppe Miale – per la prima volta in versione partenopea, dopo averne conosciuta anche una friulana. Racconta lo scrittore: “Ildiè nato in italiano e a me pareva bello così; ma lo lesse il criticoFranco Quadri e mi disse che ilera ottimo ma la lingua non andava, rendeva poco credibili i personaggi e si adattava meglio un dialetto o almeno una forte cadenza ...

