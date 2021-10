Conte: 'Voterò Gualtieri perché conosco il suo valore. Michetti? Non lo trovo affidabile' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giuseppe Conte, presidente del M5s, durante la registrazione dell'intervista a 'diMartedì', su La7 ha parlato del votazioni per il sindaco di Roma: l'ex premier ha mostrato una predilizione per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giuseppe, presidente del M5s, durante la registrazione dell'intervista a 'diMartedì', su La7 ha parlato del votazioni per il sindaco di Roma: l'ex premier ha mostrato una predilizione per ...

Sarà una consigliera di opposizione rispetto al governo cittadino che verrà', ha aggiunto Conte. 'Sono contento, abbiamo lavorato insieme per L'Italia, lo ringrazio'. Così il candidato

Conte 'A Roma voterò Gualtieri, Michetti non è affidabile' Io voterò per Gualtieri, non sto dicendo che il M5S lo deve votare, i voti non sono pacchetti da spostare'. Lo ha dichiarato il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a 'Di Martedì' su LA7.

Roma, ballottaggio: Conte sostiene Gualtieri ma Raggi frena: «I voti sono miei»
Sarà una consigliera di opposizione rispetto al governo cittadino che verrà', ha aggiunto. 'Sono contento, abbiamo lavorato insieme per L'Italia, lo ringrazio'. Così il candidato