Ciclismo | tutti i ritirati nel 2021 | chi ha cessato l’attività? Spiccano Fabio Aru e André Greipel

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La stagione ciclistica sta per volgere al termine e molto atleti hanno comunicato che appenderanno la bicicletta al chiodo. Sono diversi i ritiri in chiusura di questo, tanti volti noti del gruppo hanno detto basta e inizieranno una nuova vita.Aru ha deciso di smettere soltanto a 31 anni, dopo alcune stagioni difficili: il sardo, vincitore di una Vuelta di Spagna e due volte sul podio al Giro d’Italia, ha quantomeno dato l’addio col sorriso, ritrovato negli ultimi mesi alla Qhubeka NextHash. Stop per un grande velocista come, ma anche per due icone delinternazionale contemporaneo come Dan Martin e Tony Martin. In casa Italia salutano il veteranoSabatini (36 anni), il buon Matteo Pelucchi (32) e l’infinito Marco Marcato (37 anni). I ...