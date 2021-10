Chi sono i quindicimila no pass di Trieste (che si dicono non fascisti)? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) quindicimila persone in corteo a Trieste. L’immagine della marea umana rimbalza di sito in sito da lunedì pomeriggio, inseguita dalla domanda: chi sono, questi quindicimila di Trieste in lotta contro il green pass che dicono “non siamo fascisti”? E perché proprio a Trieste? C’era infatti di tutto, per le vie della città dove il movimento 3 V (no pass) prende più dei Cinque stelle e dove, alla vigilia del secondo turno delle amministrative, il magma ribollente della protesta non affonda le sue radici nella destra modello Forza Nuova, tanto che non si vedono leader alla Giuliano Castellino, ma in uno scontento eterogeneo che va dai portuali ai tassisti ai ferrovieri alle famiglie non abbienti ai lavoratori delle grandi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021)persone in corteo a. L’immagine della marea umana rimbalza di sito in sito da lunedì pomeriggio, inseguita dalla domanda: chi, questidiin lotta contro il greenche“non siamo”? E perché proprio a? C’era infatti di tutto, per le vie della città dove il movimento 3 V (no) prende più dei Cinque stelle e dove, alla vigilia del secondo turno delle amministrative, il magma ribollente della protesta non affonda le sue radici nella destra modello Forza Nuova, tanto che non si vedono leader alla Giuliano Castellino, ma in uno scontento eterogeneo che va dai portuali ai tassisti ai ferrovieri alle famiglie non abbienti ai lavoratori delle grandi ...

Advertising

stanzaselvaggia : Quindi a chi non si vaccina dobbiamo pagare le eventuali cure, le eventuali ospedalizzazioni, le cure per eventuale… - borghi_claudio : Chi lo dice al mio futuro potenziale gastroenterologo di fiducia che ancora oggi ci sono 49 morti mentre l'anno sco… - CarloCalenda : Caro professore non sono favorevole, come lei scrive, a leggi che limitino la possibilità di avere un’opinione posi… - Strolga2 : RT @andrea_ginevra: Per fare sesso non ci sono orari. E chi ha la giornata, l'orario e il fine settimana.. stann inguiat fortemente. Ecco… - 3_carpe : RT @FdxT9: @giuslit Io titolare....sinceramente...non so più come caxxo devo gestire tale situazione...tra confindustria confartigianato e… -