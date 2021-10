Batterio in acqua, centinaia di gastroenteriti in Abruzzo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oltre 200 casi di gastroenteriti, nel giro di tre giorni, tra i residenti di San Valentino in Abruzzo Citeriore, paesino di 1.900 abitanti del Pescarese. Più del dieci per cento della popolazione colpito da sintomi quali dissenteria, vomito e febbre. I casi salgono a circa 250 considerando anche una ventina di episodi nella vicina Scafa (Pescara). All’origine dell’emergenza c’è la presenza di un Batterio termoresistente, il Clostridium perfringens, nell’acqua potabile, come emerso dalle analisi della Asl. I primi casi si registrano domenica scorsa. Man mano i numeri aumentano, fino ad arrivare a una cinquantina in serata. Tra le ipotesi si fa subito strada quella dell’acqua potabile e vengono eseguite le analisi, sia da parte del Comune, gestore dell’acquedotto in questione, sia da parte della Asl di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Oltre 200 casi di, nel giro di tre giorni, tra i residenti di San Valentino inCiteriore, paesino di 1.900 abitanti del Pescarese. Più del dieci per cento della popolazione colpito da sintomi quali dissenteria, vomito e febbre. I casi salgono a circa 250 considerando anche una ventina di episodi nella vicina Scafa (Pescara). All’origine dell’emergenza c’è la presenza di untermoresistente, il Clostridium perfringens, nell’potabile, come emerso dalle analisi della Asl. I primi casi si registrano domenica scorsa. Man mano i numeri aumentano, fino ad arrivare a una cinquantina in serata. Tra le ipotesi si fa subito strada quella dell’potabile e vengono eseguite le analisi, sia da parte del Comune, gestore dell’acquedotto in questione, sia da parte della Asl di ...

Advertising

infoitsalute : Batterio nell’acqua, centinaia di persone con vomito e dissenteria in Abruzzo. “Vietato bere dal rubinetto” - rotaruchristina : RT @ilmessaggeroit: Batterio nell'acqua, centinaia di gastroenteriti in Abruzzo. «Vietato bere dal rubinetto, non è potabile» - jimihendrix1980 : RT @fanpage: Oltre il 10% della popolazione colpito da sintomi come dissenteria, vomito e febbre, tutto a causa di un batterio presente nel… - TeoloMassimo : RT @fanpage: Oltre il 10% della popolazione colpito da sintomi come dissenteria, vomito e febbre, tutto a causa di un batterio presente nel… - planetpaul65 : RT @fanpage: Oltre il 10% della popolazione colpito da sintomi come dissenteria, vomito e febbre, tutto a causa di un batterio presente nel… -