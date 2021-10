Apple taglia la produzione dell' iPhone 13 | mancano i chip

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il gigante’elettronicasarà costretto are il suo target diper il nuovo13, a causa di una carenza globale diper computer e di ritardi nelle consegne di alcuni componenti da parte dei fornitori Broadcom e Texas Instruments. Lo rivela un rapporto Bloomberg. L’obiettivo precedentemente fissato daper il 2021 prevedeva ladi 90 milioni dientro la fine’anno, ma ora l’azienda dovrà “accontentarsi” di produrre “solo” 80 milioni di telefoni, perché i suoi fornitori non riescono a tenere il passo con la domanda, hanno detto le fonti’agenzia di stampa. “La domanda è stata forte in tutto il mondo, soprattutto in Cina e negli Stati ...

Advertising

MarinoBruschini : RT @HDblog: Apple taglia la produzione di iPhone 13: mancano chip - jimihendrix1980 : RT @HDblog: Apple taglia la produzione di iPhone 13: mancano chip - francobaietti : Crisi dei microchip, Apple taglia la produzione di iPhone SE NON CAPITE QUESTO ALLORA POTETE SMETTERE DI MANIFESTARE. - BaiettiFranco : Crisi dei microchip, Apple taglia la produzione di iPhone SE NON CAPITE QUESTO ALLORA POTETE SMETTERE DI MANIFESTARE. - infoitscienza : Apple taglia la produzione di iPhone 13: mancano chip -

Ultime Notizie dalla rete : Apple taglia

La fonte aggiunge chesta riscontrando difficoltà di approvvigionamento anche di componenti da altri fornitori, senza specificare però quali. Quale iPhone 13 comprare: un'analisi sui nuovi e ...Quelle che erano sensazioni ora diventano qualcosa di ben più tangibile: secondo Bloomberg, infatti,avrebbe tagliato fortemente le proprie previsioni di vendita di iPhone 13 e tutto ciò non certo per una carenza di domanda (tutt'altro), quanto per una congenita difficoltà nell'offerta. iPhone ...L'azienda riuscirà a produrre "solo" 80 milioni di iPhone entro la fine dell'anno, anziché 90 come era previsto ...Apple a quanto pare sarebbe davvero pronta a presentare i nuovi MacBook Pro con processore M1X. Trapela in rete le specifiche tecniche.