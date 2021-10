Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 13 ottobre 2021 | Trono Classico e Over (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi 13 ottobre Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Durante la puntata di oggi, come sempre, non mancheranno le battute tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista continuerà a stuzzicare la dama di Torino coinvolgendola anche nelle situazioni di altri protagonisti. Durante la presentazione di Achille, ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 13 ottobre 2021)13è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 13, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diDurante la puntata di, come sempre, non mancheranno le battute tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. La bionda opinionista continuerà a stuzzicare la dama di Torino coinvolgendola anche nelle situazioni di altri protagonisti. Durante la presentazione di Achille, ...

