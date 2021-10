A Le Iene e ai piedi delle vip: quanto costano le scarpe più desiderate del momento (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prima Elodie e poi Rocio Munoz Morales. Ma a dirla tutta, prima ancora di vederle ai piedi di queste due bellissime e nuove conduttrici de Le Iene le ha indossate Chiara Ferragni e, in un divertente video social, anche il marito Fedez. Insomma, tutti pazzi per le platform di Versace. Queste scarpe che non possono passare inosservate hanno debuttato in passerella, alla scorsa Fashion Week, con le magnifiche Bella Hadid e Vittoria Ceretti. Poi sono passate a molte loro colleghe come Kaia Gerber e Natasha Poly fino a finire nelle scarpiere di numerose vip e influencer. Anche Ambra Angiolini le ha sfoggiate all’Arena di Verona durante il concerto di Marco Masini e nelle ultime settimane sono diventate “il testimone”, il segno distintivo che passerà di conduttrice in conduttrice in questa nuova edizione de Le Iene. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prima Elodie e poi Rocio Munoz Morales. Ma a dirla tutta, prima ancora di vederle aidi queste due bellissime e nuove conduttrici de Lele ha indossate Chiara Ferragni e, in un divertente video social, anche il marito Fedez. Insomma, tutti pazzi per le platform di Versace. Questeche non possono passare inosservate hanno debuttato in passerella, alla scorsa Fashion Week, con le magnifiche Bella Hadid e Vittoria Ceretti. Poi sono passate a molte loro colleghe come Kaia Gerber e Natasha Poly fino a finire nelle scarpiere di numerose vip e influencer. Anche Ambra Angiolini le ha sfoggiate all’Arena di Verona durante il concerto di Marco Masini e nelle ultime settimane sono diventate “il testimone”, il segno distintivo che passerà di conduttrice in conduttrice in questa nuova edizione de Le. ...

Advertising

AleTaver_ : Bei tempi quando Elodie usciva i piedi alle Iene... - MarcatoCalcio : @markorgull Alle iene ha praticamente detto che non ha deciso un cazzo e ha fatto tutto Raiola. Pensava di lavarsi… - the_backdoorTM : @CottarelliCPI Libertà di togliervi fra piedi, immondi sudici ipocriti, iene, affamatori di popoli. - stranevoglie : @MarcoBlown Nn farti mettere i piedi in testa da certa gente. Loro sono come le iene Se vedono che la preda è debol… -