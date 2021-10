Van der Vaart | bordata a Courtois | «È un piagnucolone»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Rafael Van derattacca il numero uno, Thibaut, il quale si era lamentato per le troppe partite giocate Senza troppi giri di parole Rafael Van derrisponde alle lamentele di Thibaut, il quale si era lamentato per le troppe partite disputate. Le parole dell’olandese a NOS: «ha detto una sciocchezza. Penso che sia una sciocchezza. Stai giocando a calcio, vieni pagato e poi hai sei mesi di vacanza. Fare il calciatore prevede un programma fitto di appuntamenti. Lo abbiamo sperimentato tutti.sta piagnucolando. Giocare le partite è la cosa migliore che ci sia. E poi è un portiere. Pensate che Bijlow (portiere Olanda ndr) si sia stancato?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

UffiziGalleries : #PittiPatterns Geometrie, decori, personaggi e stili del vivere dalla residenza granducale! ?? Patterns, decor, figu… - UffiziGalleries : #6ottobre #UffiziTecheTecheTe A caccia di immagini #vintage negli archivi delle Gallerie Uno scatto degli anni '60… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T.?? NUOTO???? #ILPIÙGRANDEDITUTTI i tempi MARATONA 10 KM #THEGREATESTOFALLTIME ?? Men Marathon 10 Kilometre Vota, RT e fai… - danielat1957 : RT @AlessandraOdri: Alexander Van der Bellen, Presidente Federale dell'Austria, va al lavoro con l'autobus. Molti politici potrebbero impa… - serieAnews_com : #Courtois attacca l'#Uefa #VanderVaart lo gela: 'Non deve piagnucolare, ci siamo passati tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Van der

A replicare al belga è Rafael v anVaart , che ai microfoni di NOS ha detto: ' Sono dei piagnoni , le competizioni sono la parte più divertente del calcio. È una stupidaggine. Hai sei mesi di ..."Courtois ha detto una sciocchezza". Senza troppi giri di parole, RafaelVaart attacca il numero uno del Belgio, che alla vigilia della finale per il terzo e quarto posto della Nations League contro l'Italia, si era lamentato per i troppi impegni in calendario. "E' ...Hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Thibaut Courtois, che dopo la finale per il terzo posto della Nations League contro l’Italia si era scagliato contro la UEFA per il calendario delle partite a ...Schallenberg diventa così il sedicesimo cancelliere dal dopoguerra a oggi, mentre il il nuovo Ministro degli Esteri, che prenderà il suo posto, è Michael Linhart. Il nuovo Cancelliere si sostituisce a ...