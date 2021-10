“Uomini e donne”, Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano insieme: l’annuncio sui social [FOTO] (Di martedì 12 ottobre 2021) Solo qualche settimana fa Sossio Aruta e Ursula Bennardo avevano annunciato attraverso i loro rispettivi profili social la rottura. I due ex protagonisti del trono over sembrava volessero lasciarsi per sempre, dopo una brusca litigata. Dopo la discussione, infatti, la Bennardo aveva invitato l’ex cavaliere a lasciare la casa dove ormai convivono da anni a … L'articolo “Uomini e donne”, Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano insieme: l’annuncio sui social FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 12 ottobre 2021) Solo qualche settimana faavevano annunciato attraverso i loro rispettivi profilila rottura. I due ex protagonisti del trono over sembrava volessero lasciarsi per sempre, dopo una brusca litigata. Dopo la discussione, infatti, laaveva invitato l’ex cavaliere a lasciare la casa dove ormai convivono da anni a … L'articolo “”,suiproviene da Velvet Gossip.

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - claudiopanormus : @PMurroccu @a_meluzzi Due sono donne. Destra e centro. Trova la differenza con gli uomini. Facile essere forti con i deboli. - danyvilla1979 : RT @GiuliaGrilloM5S: In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al primo… -