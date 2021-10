Torna allo Zoo di Napoli la pantera nera: l’esemplare melanico è arrivato insieme ad un giaguaro maschio (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo Zoo di Napoli è fiero di ospitare di nuovo all’interno del parco i meravigliosi giaguari, i predatori più grandi del Sudamerica. Si tratta di due esemplari, un maschio di 1 anno e mezzo e una femmina di due anni. La femmina, elegante e sinuosa, è un esemplare melanico, ovvero nero. Torna quindi allo zoo la pantera nera, dopo la triste dipartita di Moro, il leopardo melanico sequestrato che è stato ospite dello zoo per 3 anni deceduto il mese scorso a causa dell’età avanzata (19 anni). Il vuoto lasciato è stato subito colmato, l’area della pantera nera ospita già oggi i due energici esemplari di giaguaro (Panthera onca). L’exhibit in realtà era stato progettato in origine proprio per ospitare in un ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo Zoo diè fiero di ospitare di nuovo all’interno del parco i meravigliosi giaguari, i predatori più grandi del Sudamerica. Si tratta di due esemplari, undi 1 anno e mezzo e una femmina di due anni. La femmina, elegante e sinuosa, è un esemplare, ovvero nero.quindizoo la, dopo la triste dipartita di Moro, il leopardosequestrato che è stato ospite dello zoo per 3 anni deceduto il mese scorso a causa dell’età avanzata (19 anni). Il vuoto lasciato è stato subito colmato, l’area dellaospita già oggi i due energici esemplari di(Panthera onca). L’exhibit in realtà era stato progettato in origine proprio per ospitare in un ...

