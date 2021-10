Secondo Paolo Savona, stiamo vivendo in «dittatura» (Di martedì 12 ottobre 2021) stiamo vivendo in un’epoca «dittatura». Come riporta La Stampa, a scriverlo è stato il presidente della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa), Paolo Savona – aspirante ministro dell’Economia del governo gialloverde rifiutato da Mattarella per le sue posizioni euroscettiche e poi dirottato agli Affari europei – che non è nuovo a interventi sui generis. Dalla possibilità di vendere il debito di Stato ai russi al piano B per uscire dall’euro. Chiamato dal Comitato per l’autonomia e l’indipendenza della Banca Popolare di Sondrio a dare un parere sulle vicissitudini dell’istituto, Savona è intervenuto con un messaggio. E il contenuto, considerato privato, è finito sul sito del Comitato e ha creato malumori nell’Autorità. Il fatto è che – spiega La Stampa – mentre la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 ottobre 2021)in un’epoca «». Come riporta La Stampa, a scriverlo è stato il presidente della Consob (Commissione nazionale per le società e la Borsa),– aspirante ministro dell’Economia del governo gialloverde rifiutato da Mattarella per le sue posizioni euroscettiche e poi dirottato agli Affari europei – che non è nuovo a interventi sui generis. Dalla possibilità di vendere il debito di Stato ai russi al piano B per uscire dall’euro. Chiamato dal Comitato per l’autonomia e l’indipendenza della Banca Popolare di Sondrio a dare un parere sulle vicissitudini dell’istituto,è intervenuto con un messaggio. E il contenuto, considerato privato, è finito sul sito del Comitato e ha creato malumori nell’Autorità. Il fatto è che – spiega La Stampa – mentre la ...

