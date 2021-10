Scienza e religione non sono in contraddizione | dice il Premio Nobel Parisi

(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - "Ioconvinto della separazione e nonfra, perchéambiti completamente diversi. Lastudia il mondo cercando di spiegarlo nel mondo. Lacerca la spiegazione del mondo in qualcosa che lo trascende. Non dovrebbero avvicinarsi o scontrarsi". Così ilper la Fisica Giorgiosi esprime in merito al rapporto frain un'intervista a Famiglia Cristiana, nel numero in edicola da giovedì. "A volte si pensa che gli scienziati siano più esperti di altri sull'esistenza di Dio - aggiunge- ma io non credo che noi abbiamo tutta questa esperienza". In merito alla ...

La paura si basa sulla 'situazionale' che cambia in base alla narrazione del giorno. Per ... Il già citato governatore di New York Kathy Hochul ha confermato la nuovaCovid, parlando ...Ma lanon è una: il metodo scientifico è un metodo che procede per tentativi, errori e correzioni, e su una malattia nuova come il Covid si dovrebbe essere aperti a sperimentare ...Intervista dello studioso a Famiglia Cristiana: "Cambiamento climatico, assieme all'esaurimento delle risorse", le grandi sfide da affrontare ...Il premio Nobel per la fisica mi scrive una breve e densa lettera e mette a punto, spiegandolo, il vero ragionamento condensato nella frase a lui attribuita in un’intervista ...