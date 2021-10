Salernitana senza pace: anche Gondo out (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c’è pace per la Salernitana sul fronte infortuni: Castori rischia di dover fare a meno di un altro attaccante per la sfida di sabato alle 15:oo sul campo dello Spezia. Durante l’ultimo allenamento, dopo la grana Ribéry, si è infatti fermato Cedric Gondo, che ha riportato un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro e le cui condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore. Risentimento muscolare anche per Bogdan, mentre Capezzi, Ruggeri e Lassana Coulibaly hanno svolto allenamento differenziato per recuperare dai rispettivi problemi. Uniche note positive i recuperi di Gyomber e Mamadou Coulibaly. Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c’èper lasul fronte infortuni: Castori rischia di dover fare a meno di un altro attaccante per la sfida di sabato alle 15:oo sul campo dello Spezia. Durante l’ultimo allenamento, dopo la grana Ribéry, si è infatti fermato Cedric, che ha riportato un affaticamento muscolare all’adduttore sinistro e le cui condizioni saranno valutate nelle prossime 48 ore. Risentimento muscolareper Bogdan, mentre Capezzi, Ruggeri e Lassana Coulibaly hanno svolto allenamento differenziato per recuperare dai rispettivi problemi. Uniche note positive i recuperi di Gyomber e Mamadou Coulibaly.

